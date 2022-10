Se state cercando un nuovo tablet che vi sostenga nelle sessioni di studio, il dispositivo perfetto è l’iPad. Come tutti sappiamo, Apple non ha rivali quando si parla di tablet. I suoi dispositivi sono fluidi, resistenti ed affidabili. Il merito sicuramente va anche all’ottima assistenza clienti di questa azienda, che probabilmente è tra le migliori al mondo. Oggi vi vogliamo segnalare questa offerta molto interessante su Amazon, potete acquistare l’iPad di 9° generazione a soli 329,00 €. Questo sconto del 15% vi consentirà di impossessarvi di quello che è il modello base di casa Apple, ma che è sorprendentemente perfetto per chi ne fa un uso principalmente universitario.

iPad di 9° generazione: a questo prezzo non troverete tablet migliori

l’Apple iPad di 9° generazione è il tablet con il miglior rapporto qualità – prezzo e grazie a questo sconto diventa davvero irresistibile. Lui può essere l’alleato perfetto nelle vostre giornate di studio e lo potete portare ovunque vogliate. Curiosi di quali siano le sue caratteristiche principali? Ve le elenchiamo noi:

Splendido display Retina da 10,2″ con True Tone;

Chip A13 Bionic con Neural Engine, questo tablet non mostrerà mai rallentamenti mentre prendete appunti o registrate una lezione;

Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. La soluzione perfetta per le vostre video call con compagni o professori;

64 GB per l’archiviazione di dati e 6 GB di RAM;

Potenti altoparlanti stereo;

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay per tutte le esigenze;

Connessione Wi-Fi 802.11ac;

Inoltre liberate la vostra fantasia con l’Apple Pencil che vi consente di prendere appunti, disegnare, scarabocchiare e molto altro. Un accessorio indispensabile per uno studente, da dover associare al proprio tablet Apple. Approfittate immediatamente di questa offerta su Amazon e comprate l’iPad di 9° generazione a soli 329,00 €, uno sconto imperdibile del 15 %. Fidatevi di noi, questo dispositivo cambierà totalmente la vostra esperienza di studio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.