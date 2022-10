Tutti dovrebbero possedere uno Smartwatch nel 2022, questi dispositivi elettronici possono aiutarvi ad essere più efficienti nelle vostre giornate universitarie e vi consentono anche di monitorare la vostra salute. Apple ormai il leader indiscusso per quanto riguarda i prodotti Tech e i suoi orologi Smart sono tra i più potenti e completi in circolazione. Se siete già possessori di un iPhone la scelta non può che ricadere su un Apple Watch. La serie 7 è scontata del 13% su Amazon, quindi potete acquistare questo incredibile smartwatch a soli 387,00 €.

Apple Watch serie 7: l’orologio smart che tutti vogliono

Questo è semplicemente lo smartwatch più amato sul mercato, ottimi materiali, tante funzionalità, super fluido e affidabile:

Con il modello GPS potete rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio;

Il display Retina always-on è quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli Series 6: tutto è più semplice da vedere e leggere;

Il robusto cristallo anteriore conferisce una resistenza alla polvere di grado IP6X, ma non solo, il design è a prova di nuoto;

Misurate l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia;

Potete fare un ECG quando e dove volete;

Vi arriveranno notifiche sullo smartphone in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare;

Nuovi allenamenti Tai Chi e Pilates, e tantissimi altri fra cui Corsa, Yoga, Nuoto e Ballo;

Con Apple Watch misurate ogni giorno quanto vi muovete e potete controllare i vostri progressi nell’app Fitness su iPhone;

Sincronizzate la vostra musica, podcast e audiolibri preferiti, per ascoltarli anche mentre vi allenate;

Apple Watch Series 7 richiede iPhone 6s o successivo con iOS 15 o successivo;

Con l’arrivo dei nuovi modelli, sono rimaste poche scorte disponibili presso i magazzini Amazon. Quindi il nostro consiglio è quello di approfittare subito di questa offerta e comprare l’Apple Watch serie 7 a soli 387,00 €.