Fai bollire l’acqua e prepara la tua bevanda preferita in pochissimo tempo eliminando addirittura il calcare presente. Come è possibile? Grazie a questa splendida offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello il bollitore elettrico Russell Hobs a soli 24,99 euro, anziché 45 euro.

Con questo semplice elettrodomestico riuscirai a fare preparazioni, come ad esempio il tè, in un attimo, risparmiando anche sull’energia elettrica. Ha un’ottima capacità di 1,7 litri. Questo ti permetterà di preparare la tua bevanda preferita per tutta la famiglia o con gli amici. Goditi una pausa e rendila semplice.

Bollitore elettrico Russell Hobs: grande risultato al minimo prezzo

Questo bollitore elettrico si presenta con un design leggero e compatto, esternamente costruito in plastica, per renderlo maneggevole e pratico. Ha una potenza che va dai 2000 W ai 2400 W per velocizzare l’ebollizione. Possiede un indicatore per il livello dell’acqua con un bellissimo LED blu. Riesce a portare in ebollizione l’acqua per una tazza in soli 50 secondi.

Usarlo è semplicissimo, dovrai solo mettere all’interno della caraffa la quantità d’acqua che desideri, adagiarlo sulla sua base, inserire la presa e pigiare sull’interruttore posto vicino al manico. A quel punto la resistenza incomincerà a funzionare facendo bollire l’acqua, e appena sarà pronta si spegnerà in automatico. Sul beccuccio c’è un filtro anticalcare che potrai rimuovere facilmente per poterlo lavare.

Questo è davvero un ottimo acquisto per rendere semplice una delle attività che svolgi quotidianamente. Se non vuoi rischiare di perdere questa opportunità dovrai essere veloce. Dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo bollitore elettrico Russell Hobs a soli 24,99 euro, anziché 45 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.