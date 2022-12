Come ogni giorno Amazon anche oggi ha messo in sconto centinaia e centinaia di prodotti, e noi siamo sempre pronti a cercare e scovare le migliori. Come per esempio la Laica Flow’n Go, una utilissima bottiglia filtrante, che ora potrete acquistare a 14,99€, invece di 22,99€, godendo così di un ottimo sconto del 35% sul prezzo iniziale.

Grazie al filtro a carboni attivi Fast Disk che si inserisce all’interno del tappo, la Laica Flow’n Go riduce il cloro e permette di ottenere un’acqua dal gusto buono istantaneamente. In questo modo riesce a mantenere i sali minerali utili per l’organismo naturalmente presenti nell’acqua di rete.

E’ importante scegliere la soluzione più pratica che permetta di continuare a bere ogni giorno una quantità di acqua adeguata a garantire una corretta idratazione. Questa bottiglia filtrante di Laica è stata pensata per un consumo immediato, vi basterà riempire dal rubinetto la bottiglia, avvitare il tappo e versare.

Dopo aver scaricato l’app gratuita Laica Home Wellness avviate l’applicazione. Alla scadenza del filtro Fast Disk riceverete sul vostro smartphone una notifica automatica che vi avviserà di sostituire il filtro. Con Laica bere acqua dal gusto buono non è mai stato così semplice e smart!