Ti piacerebbe ascoltare la musica o rispondere alle chiamate semplicemente con un berretto in testa? Non credi che sia possibile? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il cappello Bluetooth Eversee a soli 17,99 euro.

Con una spesa ridicola puoi acquistare uno dei gadget più geniali attualmente in commercio. Copri orecchie e testa per stare al calduccio e nello stesso tempo goditi la tua musica preferita. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 potrai connettere tutti i tuoi dispositivi come smartphone o tablet. Ha un’ottima batteria in grado di durare per molto tempo con una sola ricarica.

Cappello Bluetooth Eversee: una genialata a pochissimo

Questo cappello è realizzato con materiali di ottima qualità ed è elastico, in modo che possa adattarsi perfettamente alla tua testa. Ha una connessione stabile e un basso consumo energetico. Potrai ascoltare la tua musica preferita o fare chiamate fino a 12 ore con una sola ricarica.

Potrai cambiare il brano musicale, interromperlo, metterlo in pausa, alzare o abbassare il volume e rispondere alle chiamate senza mai tirare fuori tuoi dispositivi. Sul lato del cappello ci sono dei comodi pulsanti che ti permetteranno di gestire tutto da lì. Ottima anche la possibilità di lavarlo direttamente in lavatrice. Infatti potrai semplicemente togliere i microfoni interni e il gioco è fatto.

Approfitta anche tu di questa spettacolare offerta che trovi solo su Amazon e portati a casa il gadget geniale. Sicuramente perfetto anche come regalo. Non aspettare che sia troppo tardi perché le richieste sono altissime. Vai ora su Amazon e acquista il tuo cappello Bluetooth Eversee a soli 17,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, per i clienti Prime.