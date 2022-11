Ancora non avete acquistato il laptop per l’università? Sbrigatevi perché oggi è l’ultimo giorno delle offerte Black Friday, queste strepitose promozioni scadono a mezzanotte e non potrete più usufruire di questi sconti per comprare il vostro nuovo compagno di università. Chuwi è un marchio ancora poco conosciuto, ma noi abbiamo avuto la possibilità di testare diversi prodotti di questa azienda nei mesi passati. Sostanzialmente sono prodotti economici, ma si mascherano bene da dispositivi molto più costosi, grazie al design ricercato. In questo modo potete avere un PC bello e moderno, ma che costa poco. Per esempio il Chuwi GemiBook Pro da 14″ è un laptop sottile e moderno, con le prestazioni giuste per l’università, in super sconto su Amazon a soli 299,00 €.

Chuwi GemiBook Pro: non troverete un laptop più bello a questo prezzo

Chuwi GemiBook Pro è dotato del nuovo processore Intel Celeron N5100 con design 4-core a 4 thread e aggiornato a 2,7ghz, è un eccellente processore per la nuova generazione del vostro studio. La GPU UHD 600 integrata e decodifica rigida e fluida di video 4K a bit rate elevato vi consente di riprodurre i vostri film e serie TV anche in alta definizione, senza problemi.

Completano il comparto hardware 8 GB di RAM LPDDR4X e SSD da 256GB.

Chuwi GemiBook Pro ha uno schermo con risoluzione 2K, campo visivo 3:2 più produttivo e schermo IPS da 14 pollici. Il rapporto di aspetto 3:2, rende più efficiente l’uso di scene di produttività come l’elaborazione dei documenti d’ufficio e l’accesso ai dati. Inoltre lo schermo si può aprire fino a 180° che vi aiuta a lavorare anche seduti su una sedia. Lo chassis è completamente in metallo ed è bellissimo, ma anche molto leggero e portatile. Dotato di interfaccia USB-C con funzionalità complete, supporta audio, video e trasmissione di dati, supporta anche la ricarica rapida PD2.0, un’ora può essere piena del 60% della potenza.

Non perdete questa incredibile offerta, mancano poche ore. Acquistate questo incredibile laptop a un prezzo di soli 299,00 €