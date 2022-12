Se ti piace disegnare ed esprimere tutto te stesso nelle tue opere non potrai fare a meno di utilizzare strumenti di qualità, per questo oggi ti voglio consigliare questo Set di matite Swisscolor di Caran d’Ache.

Al momento le puoi trovare su Amazon grazie all’offerta del 47% di sconto che ti permette di averle a soli 27,50€, non è un’occasione incredibile? Aggiungile tuo carrello e acquistale prima che l’offerta termini o che il prodotto vada esaurito.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime ricordati che avrai sempre spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Colora la tua vita con questo set matite Swisscolor

Di sicuro ti sarai trovato più di una volta a comprare un nuovo set di matite colorate perché non riuscivi ad avere l’effetto desiderato a causa di un prodotto troppo economico. Adesso però potrai dire addio a questo inconvenevole acquistando questo Set di matite Swisscolor di Caran d’Ache. Infatti finalmente puoi avere dei colori professionali a un prezzo più che vantaggioso.

Queste matite dell’azienda svizzera Caran d’Ache vantano colori vibranti e resistenti, perfetti per ogni tipo di disegno. Potrai sfumare tra di loro i colori per un passaggio da una tonalità all’altra in maniera naturale. Ma non è finita qui, infatti devi sapere che sono anche idrosolubili, quindi basterà usare un pennello o una spugna per rendere il colore acquarellabile.

Questo set vanta ben 30 matite che ti permetteranno di avere svariate varianti di colore. Le riceverai a casa in una comoda e praticissima scatola di metallo in modo da tenere sempre in ordine è al sicuro le tue matite.

Non aspettare un secondo in più e acquista subito il tuo Set di matite Swisscolor di Caran d’Ache allo straordinario prezzo di 27,50€ su Amazon grazie all’offerta del 47% che trovi al momento.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.