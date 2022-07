Ci sono ancora numerosi pregiudizi circa alcune scuole rispetto ad altre. Prova ne è una frase pronunciata da Concita De Gregorio in diretta su La7 nel corso della trasmissione “In Onda”, il talk politico del preserale della rete. Nella sua dichiarazione si riferiva a Draghi, ma ha finito per attirarsi critiche da parte di chi frequenta o insegna alla scuola alberghiera. Cosa ha detto esattamente e perché è finita al centro delle polemiche ve lo spieghiamo di seguito.

La frase sull’alberghiero di Concita de Gregorio

Classe 1963, Concita de Gregorio è una giornalista e scrittrice italiana, nonché conduttrice televisiva e opinionista italiana. E’ stata direttrice dell’Unità ed è editorialista de La Repubblica. Ne parliamo oggi perché ieri, 25 luglio, si è resa protagonista di una gaffe in tv. Nel corso del talk a tema politico di La 7, riferendosi al discorso di Mario Draghi pronunciato di fronte al Senato mercoledì 20 luglio, poco prima di porre fine alla sua esperienza di Governo, ha detto: “Aveva il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense”.

Facile immaginare come tale affermazione abbia urtato non poche persone tra sindacati, studenti e professori che di quella scuola fanno parte. Senza dimenticare anche gli abitanti di Massa Lubrense, ma questo è un altro discorso. Ciò che conta, qui, è che le parole della de Gregorio hanno provocato un effetto collaterale, quello di denigrare un percorso di studi valido e dignitoso così come molti altri.

Cosa ne pensa il miglior studente di istituto alberghiero d’Italia

Tra le tante reazioni vi segnaliamo quella di Matteo Cignetti, da poco proclamato miglior giovane chef al mondo e che è stato il miglior studente di istituto alberghiero d’Italia nel 2021. Raggiunto da Skuola.net, ha dichiarato che effettivamente ci sono ancora molti pregiudizi a riguardo. Ha aggiunto:

“Le parole sono importanti. Ci sono ancora troppi pregiudizi sugli istituti professionali e questa frase sbagliata ne è la dimostrazione. […] A Concita De Gregorio dico che gli istituti alberghieri non sono scuole di basso livello, ma hanno il dovere di prepararti sia in ambito teorico che pratico e per riuscire a farlo devono avere un corpo docenti in grado di sostenere tutti gli studenti nel proprio percorso”.

Chiara la posizione del ragazzo, che dall’Istituto Alberghiero ha dato inizio alla sua ancora giovane ma di sicuro brillante carriera.

Leggi anche: