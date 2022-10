Siete per caso in cerca di un nuovo controller dopo che avete spaccato il vostro oppure vorreste fare un upgrade? Siete capitati nell’articolo giusto, Amazon infatti, con le sue offerte, ha messo in sconto il controller Recon di Turtle Beach, che adesso potrete acquistare a 39,98€, invece di 59,99€, un bel risparmio del 33% quindi.

Questo bellissimo controller in colorazione bianca presenta non solo tutti i vari tasti nello stile e nelle posizioni classiche di quelle di Xbox, ma ha anche delle aggiunte interessanti. In primis due ulteriori tasti posti sul retro e facilmente raggiungibili con i medi o gli anulari, e che saranno programmabili a vostro piacimento.

Inoltre avrete una piccola centralina di comando audio posta sul fronte con la quale potrete facilmente controllare tutte le varie azioni delle vostre cuffie. Molto comodo in situazioni frenetiche o per compiere azioni velocemente e senza dover togliere le mani dal gamepad.

Come ultima, ma non meno importante, chicca di questo bellissimo controller di Turtle Beach, ci sono le varie gomme poste lateralmente per rendere l’impugnatura estremamente ergonomica e comoda, così da non farvi stancare mentre giocate e non indolenzirvi i polsi.