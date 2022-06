8 giugno, uscita di scuola dell’istituto Primo Levi di Torino. Uno studente si arrampica sulla macchina della polizia municipale danneggiandone il tettuccio. Gli agenti sono intenzionati a sporgere denuncia nei confronti del ragazzo.

Dopo il brutto incidente avvenuto davanti alla scuola media Manzoni, nel quartiere centrale di San Salvario, Torino è di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta, però, a far parlare è più che altro una ragazzata non andata proprio a buon fine.

L’evento è testimoniato da un video condiviso dalla nota pagina Instagram Welcome to Favelas, uno spazio social molto discusso in cui vengono postate scene di degrado, perlopiù associate a comportamenti violenti o ai limiti dell’accettabilità sociale. In questo caso, il breve video in questione mostra chiaramente i fatti in appena una manciata di secondi.

Un’auto della polizia municipale passa tra gli studenti che affollano la strada davanti scuola ed esultano per la fine delle lezioni. I ragazzi si stringono attorno al veicolo e lo accompagnano con cori e festeggiamenti, lasciandolo a malapena passare. Uno di loro, però, fa il passo più lungo della gamba. Si tratta di un ragazzo ancora non identificato, vestito con una maglietta nera e i pantaloncini rossi. Preso dall’euforia del momento, sale sul tettuccio della macchina. Si siede e dà un paio di colpetti con il palmo della mano, per poi scendere subito dopo e ricongiungersi ai suoi compagni tra le risata degli astanti. Risultato: la macchina della polizia municipale è stata danneggiata e il ragazzo adesso si trova nei guai. Gli agenti di Torino non hanno intenzione di chiudere un occhio sull’accaduto. Il loro intento è infatti quello di acquisire i video che circolano sul web così da identificare lo studente con la maglietta nera e i pantaloncini rossi e procedere con la denuncia.

Una ragazzata finita male. Non proprio il modo migliore di cominciare le vacanze…

Forse può interessarti anche: Diffonde il fotomontaggio della preside vestita da nazista: studente sospeso per 5 giorni