Se siete maldestri e siete soliti a rompere il vostro smartphone, quello che vi serve è un Rugged-Phone. Questi dispositivi sono stati creati per poter resistere a urti, temperature estreme e funzionare anche sotto l’acqua. Doogee S98 è uno degli smartphone più affidabili di questa categoria, in effetti questa azienda opera nel settore da diversi anni e oggi è in sconto su Amazon. Lo potete acquistare a soli 314,48 €. Affrettatevi perché questa offerta è a tempo e non durerà per sempre. Inoltre sappiate che lo potete pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis.

Doogee S98: lui resisterà alle vostre giornate universitarie più intense

Doogee S98 è dotato del processore MediaTek Helio G90. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM. La memoria interna è da 256 GB ed è espandibile fino a 512 GB di spazio di archiviazione, dall’esecuzione di giochi e app alla conservazione delle foto. Inoltre lui è dotato di una camera principale da 64 MP con sensore Samsung Flagship Level Ultra-Clear Camera e una SONY 20MP Night Vision Camera, dotata di 4 luci a infrarossi e 4 luci a LED che vi consentono di vedere chiaramente fino a 20m di distanza, anche nel buio pesto. La fotocamera frontale invece, è dotata di un sensore Samsung da 16 MP che migliora i lineamenti del vostro viso.

La batteria del Doogee S98 può durare fino a due giorni e offre la soluzione definitiva alle grandi esigenze di batteria dei moderni utenti di smartphone. Supporta la ricarica rapida a 33W e la ricarica wireless a 15W. Lui rimane sempre perfettamente funzionante anche in ambienti umidi e polverosi e si può immergere fino a 1,5 m in acqua per 30 minuti e resiste a temperature estreme comprese tra i 70°C e i -55°C.

Non perdete questa occasione su Amazon e acquistate l’indistruttibile Doogee S98 a soli 314,48 €.