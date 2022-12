Ultimi giorni di vacanza prima di riprendere a studiare all’università. Molti di voi ne hanno approfittato di queste vacanze per poter finire quel gioco che volevano da tempo. Se state cercando un nuovo titolo per finire in bella le vacanze natalizie, abbiamo trovato una bella offerta per voi. Dragon Ball the breakers special edition è un gioco molto richiesto per Playstation 4 e oggi lo potete acquistare su Amazon ad un prezzo di soli 19,98 €. Ricordatevi che grazie alla politica di resi di questo e-commerce, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto acquistato.

Dragon Ball the breakers: ottimo per rilassarvi durante gli ultimi giorni di vacanza

In Dragon Ball the breakers potete cooperare con gli altri finché c’è tempo, ma il Razziatore o le scelte degli altri sopravvissuti possono costringervi a fuggire da soli. Fuggite da una grande mappa composta da diverse aree, ma state attenti. Il Razziatore è sempre in caccia dei Sopravvissuti e potrebbe distruggere porzioni di mappa, riducendo ancor di più la vostra possibilità di scappare.

Direttamente dalla serie originale Dragon Ball. Giocando come Razziatore, divertitevi a cacciare ed eliminare i sopravvissuti con il vostro potere soverchiante. Scegliete i vostri potenziamenti e sbloccate bonus, skin e altro ancora per affinare la vostra strategia personale, sia come Sopravvissuto, sia come Razziatore. Divertitevi con potenziamenti e oggetti unici come veicoli, armamenti e rampini. Sfruttate qualunque oggetto a vostra disposizione per affrontare il Razziatore e combattete per la vostra vita.

Dragon Ball the breakers è uno dei titoli più richiesti da nerd e non attualmente, per quanto riguarda la Playstation 4. Non perdete questa fantastica offerta su Amazon e acquistatelo a soli 19,98 €, grazie a uno sconto del 33%. Sbrigatevi perché sono rimasti pochi pezzi a disposizione.