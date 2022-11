Ovviamente nelle offerte della settimana Black Friday non potevano mancare i prodotti di casa Amazon. La Fire TV Stick 4K, vi consente di trasformare il vostro monitor / televisore in una piattaforma di streaming per riprodurre tutti i vostri contenuti preferiti come se fosse al cinema, grazie alla risoluzione in 4K. Questo dispositivo è in super sconto del 53%, questo significa che lo potete acquistare a soli 27,99 €. Un prezzo davvero ridicolo se si pensa a tutti i benefici che potete ottenere grazie a lui, tornare a casa dopo la giornata universitaria sarà un vero piacere.

Fire TV Stick 4K: finalmente il cinema anche a casa vostra

Vi basterà collegare la Fire Tv STick 4K al vostro televisore ed accedere ad internet per avviare la configurazione, per immergervi immediatamente all’interno di un mondo di contenuti, infatti la configurazione è semplice ed intuitiva. Godetevi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascoltate migliaia di brani musicali. Tutti questi contenuti audiovisivi saranno uno spettacolo per i vostri occhi e le vostre orecchie, grazie al supporto Dolby Vision, HDR e HDR10+ e all’audio di qualità con supporto per Dolby Atmos.

Inoltre grazie alla Fire TV Stick 4K potete guardare la TV in diretta, i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity e molti altri. Invece grazie al telecomando integrato con i comandi vocali di Alexa, potete cercare e avviare la riproduzione di contenuti con la vostra voce. Trovate velocemente le vostre app preferite con i pulsanti preimpostati e accendete, spegnete la TV e regolate il volume con un unico telecomando.

Non perdete questa incredibile offerta e acquistate la Fire TV Stisk 4K a soli 27,99 €, non troverete un prezzo del genere per molto, ma molto tempo.