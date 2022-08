E’ ufficiale: dall’inizio del prossimo anno scolastico 2022/2023, gli studenti polacchi impareranno a sparare a scuola. Tale insegnamento farà parte di una materia del loro piano di studi e sarà accompagnata da contenuti didattici riguardanti, tra l’altro, l’importanza delle minacce informatiche o la preparazione alle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza. Grandi novità attendono i ragazzi al rientro dalle vacanze estive, e non riguarderanno solo l’uso delle armi. Cosa dovranno aspettarsi?

In Polonia si insegnerà a sparare a scuola

Da qualche settimana circolavano notizie in merito ad importanti news in ambito scolastico che sono diventate realtà. Przemysław Czarnek, ministro dell’Istruzione polacco, ha difatti firmato un’ordinanza che introduce nuove competenze che gli studenti dovranno apprendere in materia di sicurezza.

Tra le novità che entreranno in vigore a settembre ci sarà l’insegnamento del tiro a segno. Ma non solo: gli studenti avranno accesso a pistole a palla, fucili ad aria compressa e poligoni di tiro laser o virtuali. Nonché a repliche di armi leggere. Tale materia prenderà il nome di educazione alla sicurezza, e sarà obbligatoria nella 8° classe della scuola primaria e nella 1° classe della scuola post-primaria.

Alla base di tale decisione, così come evidenziato nel regolamento di adozione di tale nuova disciplina scolastica:

“La crescente minaccia alla sicurezza dello stato richiede l’integrazione degli obiettivi educativi e dei contenuti didattici della materia dell’educazione alla sicurezza con questioni relative alla difesa dello stato, all’acquisizione di abilità di tiro e alla preparazione degli studenti ad affrontare le minacce causate dalle ostilità e le basi del salvataggio tattico”.

Educazione alla sicurezza, cosa si studierà

In realtà, la materia relativa alla sicurezza non è esattamente una novità. Ciò che cambierà a partire del 1 settembre 2022 è l’arricchimento del programma, che andrà a comprendere più elementi relativi all’addestramento alla difesa e la formazione in caso di minacce causate dalle ostilità interne o esterne al Paese.

Prenderà il via con il nuovo anno scolastico anche una serie di riforme volte a fornire assistenza psicologica e pedagogica a bambini e adolescenti. Inoltre, nei primi anni delle scuole secondarie verrà introdotta la materia “la storia e il presente” con l’intento di fare familiarizzare i piccoli studenti con gli avvenimenti più recenti dei nostri tempi. Il programma includerà i più importanti avvenimenti successivi al 1945, pandemia inclusa.

Leggi anche: