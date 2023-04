Il pornodivo Max Felicitas ospite in un liceo di Torino: il caso

Un ospite molto speciale è apparso qualche giorno fa nel liceo Alfieri di Torino per parlare di sicurezza e cybersicurezza per quanto riguarda la sessualità dei giovani: stiamo parlando dell’attore porno Max Felicitas che è stato invitato durante l’autogestione dell’istituto. Inizialmente sembrava tutto della norma, poi però è scoppiata la polemica. A far partire le critiche è stata una professoressa che ha deciso di scrivere una lettera a La Stampa per denunciare quanto successo. Dopo di lei anche altri colleghi si sono uniti alla protesta.

Il pornodivo Max Felicitas ospite in un liceo di Torino: cos’è successo

Felicitas ha invitato gli studenti a fare sesso protetto, parlando dei pericoli sul web con particolare riferimento al sexting, ossia all’invio di materiale intimo in Rete. In realtà lui non era da solo ad affrontare questa tematica, ma era affiancato da ben due professionisti: la sessuologa Nada Loffredi e l’avvocato Lorenzo Puglisi, esperto di stalking e revenge porn. In realtà non è la prima volta che Puglisi e Felicitas vanno nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi, per questo motivo era tutto organizzato al meglio. Eppure ai docenti non è andata giù. E così se la sono presa addirittura con la preside Paola De Faveri che avrebbe permesso l’incontro a loro dire diseducativo. Ora si terrà un collegio docenti per discutere della questione e un consiglio di istituto. Fanno sapere gli studenti: “Ci è giunta voce che i professori vogliano chiedere di imporre l’autorizzazione agli ospiti che verranno invitati alle prossime autogestioni. Non esiste al mondo che venga istituita una pratica del genere. Tanto varrebbe, a questo punto, vietare le autogestioni“.

Il pornodivo Max Felicitas ospite in un liceo di Torino: la replica degli studenti

Gli stessi alunni quindi vedono una mancanza di fiducia da parte degli stessi docenti. Prima di Felicitas avevano fatto una visita a scuola Paola Caccia, figlia del procuratore Bruno, il docente di filosofia e divulgatore Matteo Saudino, il chitarrista dei Subsonica Max Casacci. Hanno aggiunto gli studenti: “Cosa pensano, i professori, che i ragazzi di un liceo non abbiano rapporti sessuali e non conoscano la pornografia? A noi sembra solo ipocrisia, peraltro dannosa, visto che Max Felicitas è stato molto bravo a sensibilizzare su temi importanti“.

