Amanti della fotografia istantanea, grazie alle offerte su Amazon dedicate ai Black Friday, abbiamo trovato uno sconto davvero interessante per le vostre tasche. Kodak Step è una stampante fotografica istantanea che vi consente di stampare le vostre foto preferite in pochi istanti, ovunque voi siate. Effettivamente grazie ai smartphone moderni che sono in grado di catturare immagini bellissime, una compatta istantanea ha poco senso. Tuttavia i nostalgici e gli amanti del vintage ameranno ancora le macchine istantanee rispetto a queste piccole stampanti di fotografie portatili. Questo accessorio è in offerta su Amazon a soli 67,99 €.

Kodak Step: gli sconti del Black Friday che ci piacciono

La stampante Kodak Step si collega a qualsiasi dispositivo iOS o Android (tramite Bluetooth o NFC) e trasforma i vostri selfie, fotografie e post sui social media in foto fisiche in pochi secondi.

La carta ZINK 2″ x 3″ con retro adesivo con cristalli coloranti incorporati offre stampe di alta qualità, durevoli, convenienti e dettagliate che sono resistenti all’umidità, agli strappi e alle macchie. Quindi un’ottima soluzione per i vostri ricordi più importanti.

Scaricate l’app KODAK per creare collage e personalizzare i vostri scatti con filtri ottimi, bordi interessanti, adesivi, testi divertenti e altro ancora, con uno stile totalmente personalizzato.

Questa stampante portatile pesa meno di mezzo chilo, si installa velocemente e fornisce splendide stampe che potete staccare e incollare ovunque vogliate o magari regalare alle persone che amate. Inoltre la Kodak Step è progettata per influencer e artigiani amanti della fotografia di tutte le età e livelli di abilità! Dispositivo portatile e leggero dotato di batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata, stampa circa 25 foto con una carica completa.

La Kodak Step può essere vostra a soli 67,99 €, grazie a questa fantastica offerta su Amazon. Sbrigatevi perché le promozioni per i Black Friday termineranno domani.