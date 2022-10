Queste sono le chiavette USB da comprare con i vostri compagni universitari, sono 10 pezzi, da 16 GB l’una, ma soprattutto ognuna con un colore diverso. Sono perfette per quei gruppi universitari che si scambiano spesso dati, come appunti, PDF, fogli Exel e così via. Visto che ognuno di voi avrà un colore diverso non potrete mai confondervi. Kootion chiavetta USB 10 pezzi da 16 GB multicolore, sono in offerta su Amazon a soli 29,74 €, uno sconto del 22%. Oppure se volete le potete acquistare da soli e utilizzare ogni colore per una materia o un progetto diverso, anche questo potrebbe risultare un ottimo utilizzo.

Kootion chiavetta USB 10 pezzi da 16 GB: mai più litigi con i compagni universitari

Quante volte vi è capitato di trovarvi all’università e per la fretta di scambiare degli appunti con un compagno, vi siete dimenticati o confusi la pendrive. Bene, questo potrebbe non accadere più, se con il vostro gruppo studi avete chiavette tutte di colori diversi e grazie a questa offerta potete risparmiare tutti tanti soldi.

Le chiavette Kootion hanno una copertura metallica che ruota di 360°, che protegge l’estremità USB e le rende anche più resistenti, in questo modo i vostri appunti saranno sempre con voi. Questo corpo consente anche una rapida dissipazione del calore, quindi queste chiavette non si riscaldano mai eccessivamente senza preoccuparsi della qualità.

Kootion offre un buon servizio clienti post-vendita per assicurarvi assistenza per un qualsiasi problema e un anno di garanzia. Non perdete altro tempo ed acquistate questo kit di 10 chiavette USB multicolore da 16 GB della Kootion, in offerta su Amazon a soli 29,74 €. Questo è uno sconto del 22% che amerete insieme ai vostri compagni di studi. Inoltre vi ricordiamo che Amazon è sinonimo di garanzia, vi consente di effettuare il reso di un prodotto che avete acquistato, entro 30 giorni dal suo ricevimento. Soddisfatti o rimborsati.

