Non molte aziende realizzano all-in-one, ovvero un dispositivo che è sia un computer che un monitor. Probabilmente i computer più famosi di questa categoria sono quelli di Apple, ma se stai cercando un dispositivo meno costoso, ci sono altre opzioni sul mercato. Uno di questi è il Lenovo IdeaCentre AIO 3, che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e oggi è scontato del 21% su Amazon. Questo significa che puoi acquistarlo a soli 599,00 € e pagare in comode rate a tasso zero. Questo grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon.

Lenovo IdeaCentre AIO 3: non troverete un PC all-in-one migliore a questo prezzo

Perché dovresti comprare un PC all-in-one? Semplice. Se sei un amante dell’ottimizzazione degli spazi e accessori e ti piace tenere una scrivania pulita e minimal, questi dispositivi sono l’opzione perfetta. Ti elenchiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche principali del Lenovo IdeaCentre AIO 3:

Display da 23.8″ con risoluzione Full HD IPS di 1920 x 1080 pixel e luminosità fino a 250nits. Con questo schermo godrai di immagini molto dettagliate e nitide;

Processore Intel Core i3-1115G4 (2C / 4T, 3.0 / 4.1GHz, 6MB) grazie alla quale ottieni ottime prestazioni a consumi ridotti;

Storage interno da 512 GB di SSD M.2 2280 PCIe NVMe; per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di università in velocità e sicurezza;

RAM da 8GB SO-DIMM DDR4-3200; espandibile fino a 16GB DDR4-3200;

Tastiera e mouse USB neri inclusi, per un design minimal ed elegante;

Sistema Operativo aggiornabile al più recente Windows 11;

Non perdere troppo tempo a prendere decisioni, le scorte di Amazon si esauriranno rapidamente con l’avvicinarsi del Natale. Acquista ora il nuovo Lenovo IdeaCentre AIO 3 a soli 599,00 €, con la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.