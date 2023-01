Il Lenovo IdeaPad 3 è un portatile con un design elegante e una buona dotazione di funzionalità. Il dispositivo offre un display da 15,6 pollici con risoluzione HD, che garantisce immagini nitide e colori vivaci. Il processore è un Intel Core i7 di undicesima generazione, un processore dalle alte prestazioni, che offre le soluzioni adeguate per la navigazione web, l’elaborazione di documenti e la riproduzione di video. Oggi è in offerta su Amazon a soli 799,00 €, non perdete questa occasione ed acquistatelo a rate grazie al servizio Cofidis di Amazon, a tasso zero.

Lenovo IdeaPad 3: finalmente è di nuovo in offerta

La memoria RAM è di 8 GB, il che è sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane, ma potrebbe risultare limitante per le attività più impegnative. Lo storage interno è un SSD da 512 GB, che offre velocità di lettura e scrittura elevate e un tempo di avvio del sistema operativo più rapido rispetto ai tradizionali dischi rigidi.

Lenovo IdeaPad 3 dispone anche di una scheda grafica integrata NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR5, che offre prestazioni discrete per i giochi casuali e per la riproduzione di video in alta definizione. Il Lenovo IdeaPad 3 è inoltre dotato di una webcam HD, di un lettore di schede SD e di una porta USB Type-C.

La durata della batteria è di circa 6 ore, il che è sufficiente per una giornata di lavoro ma potrebbe non essere abbastanza per un uso prolungato. Il peso è di 1,85 kg, il che lo rende facilmente trasportabile anche nella vostra borsa universitaria.

Lenovo IdeaPad 3 è un portatile solido e affidabile che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È adatto per l’uso quotidiano, come la navigazione web, l’elaborazione di documenti e la riproduzione di video, ma potrebbe risultare limitante per le attività più impegnative. Non perdete questa occasione di poterlo acquistare ad un prezzo scontato di soli 799,00 € su Amazon, le scorte non sono infinite.