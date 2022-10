Notebook e tablet, oggi più che mai, sono i partner perfetti per gli studenti (e per i professori, perché no). Sono strumenti necessari per rendere al massimo e migliorare la fase di apprendimento e di esercitazione. Trovare la configurazione giusta al giusto prezzo però non è così facile, ci si può perdere facilmente nel labirinto dei volantini digitali e non. Ti trovi in questa precisa situazione? Beh, allora potrei avere la soluzione giusta per te. Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è tra i migliori convertibili in circolazione ed è attualmente acquistabile su Amazon a soli 459 euro. Con lo sconto del 34% risparmi 240 euro: niente male, vero?

IdeaPad Flex 5, il convertibile per lo studio (e non solo)

Il convertibile di Lenovo è una macchina tanto versatile quanto affidabile. La sua natura di 2-in-1 (notebook e tablet) lo rende perfetto per una marea di attività: lo potrai usare per prendere appunti, creare documenti Word, effettuare ricerche sul web, seguire corsi a distanza, fare presentazioni e altro ancora.

Tutto questo senza mai temere rallentamenti o blocchi improvvisi. L’IdeaPad Flex 5 vanta infatti una scheda tecnica di assoluto spessore: processore Intel Core i5 di 11a generazione, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD. In più, potrai contare su tutte le novità di Windows 11, preinstallato come sistema operativo.

Il display (touch all’occorrenza) è un IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Le immagini sono dunque nitide e dettagliate, da ogni angolazione. Sai cosa significa questo? Che anche dopo lo studio, potrai utilizzare questa splendida macchina per guardare le tue serie preferite, fare videochiamate con amici e parenti e anche dedicare qualche ora al gaming (sfruttando piattaforme come Xbox Cloud Gaming, ad esempio).

Visto il corposo sconto di 240 euro, le unità disponibili potrebbero finire in un lampo. Per questo motivo, meglio aggiungere subito il convertibile IdeaPad Flex 5 al carrello. A 459 euro è un vero affare, te lo assicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.