Spesso ci piace parlare di prodotti di casa Lenovo, perché questa azienda produce dispositivi con un ottimo rapporto qualità – prezzo. In particolare oggi vi mostriamo un’ottima offerta per quanto riguarda un tablet di fascia alta per tutte le esigenze. Lenovo Tab P12 Pro è un tablet top di gamma, oggi acquistabile su Amazon a soli 699,00 €, grazie a uno sconto del 30%. Un prezzo che potete pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon.

Lenovo Tab P12: prezzo assurdo per tutta questà qualità

Con Lenovo Tab P12 Pro, il cinema è dal vostro divano, infatti potete tuffarvi in una cascata di colori sullo schermo AMOLED 2K da 32 cm (12,6″) glossy ottimizzato con con Dolby Vision, luminosità fino a 400 nits, gamma di colori NTSC al 107% e tecnologia HDR 10+. Il processore Qualcomm Snapdragon 870 (8C, 8x Kryo 585 @3.2GHz) vi consente di creare documenti, rispondere alle e-mail e svolgere ogni attività più rapidamente. Questo tablet ha una fluidità e velocità di sistema senza paragoni. Sempre sotto alla scocca troviamo 256 GB di memoria, espandibili fino ad 1 TB tramite MicroSD, per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare le vostre immagini, i vostri video e le vostre applicazioni.

La fluidità delle immagini del Lenovo Tab P12 Pro, incontra la connettività ultraveloce nell’esclusiva piattaforma per dispositivi mobili Qualcomm Snapdragon 870 con certificazione per Wi-Fi 6, che definisce nuovi standard in fatto di risoluzione, velocità e latenza. Il sistema con quattro altoparlanti JBL e quattro canali audio, garantiscono un audio di livello cinematografico che vi avvolgerà in ogni direzione. Grazie anche a Dolby Atmos potenziato dal design e dall’ottimizzazione Lenovo Premium Audio.

Lenovo Tab P12 Pro, ha un profilo sottile e leggero, progettato per non passare inosservato, con un peso di soli 565 grammi ed uno spessore di 5.63 mm. Realizzato in lega di alluminio di alta qualità e racchiuso in uno chassis a due tonalità è perfetto da portare sempre con voi all’università. Non perdete questa offerta e acquistatelo su Amazon ad un prezzo scontato di soli 699,00 €.