Questo PC portatile non ha bisogno di molte presentazioni. Quando si tratta di ultrabook che siano leggeri e resistenti, in modo tale da essere trasportati ovunque noi andiamo, e che siano affidabili e prestanti, i MacBook di casa Apple non hanno rivali. Il modello Air con Chi Apple M1 è in sconto su Amazon a soli 1.049,00 €, oltre 150 euro in meno rispetto il prezzo originale. Questo dispositivo a questo prezzo è davvero interessante e non dovreste avere il minimo dubbio a comprarlo.

MacBook Air: con il Chip M1 non vi fermerà nessuno

Apple non solo è sinonimo di qualità ed affidabilità (requisiti fondamentali quando si parla del vostro studio), ma crea anche PC portatili ad alte prestazioni con specifiche tecniche uniche. Qui di seguito vi elenchiamo le caratteristiche principali di questo laptop fantastico:

Batteria infinita che vi consente un’autonomia pazzesca: fino a 18 ore;

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia. Quindi avete la potenza necessaria per studiare in qualsiasi condizione;

8GB di memoria unificata rendono l’intero sistema più fluido e reattivo: va come il vento anche quando navighi con tanti pannelli nel browser mentre fai una ricerca per i tuoi studi o apri pesanti file di grafica;

Display spettacolare Retina da 13,3″, le immagini hanno un livello di dettaglio incredibile, il testo è nitido e definito e i colori sono più brillanti;

Ragazzi vi ricordiamo che Apple ha una delle assistenza clienti migliori al mondo. Quindi in caso di un qualsiasi problema, vi basterà recarvi presso un centro autorizzato Apple e vi risolveranno subito il problema. Non perdete ulteriore tempo e comprate subito il MacBook Air con chip M1 su Amazon a soli 1.049,00 € è un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.