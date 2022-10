Ecco un’offerta assolutamente da non perdere su Amazon. Con pochi euro avrai la possibilità di portarti a casa un frullino bellissimo, pratico e leggero. Metti subito nel tuo carrello il montalatte elettrico Mohard a soli 15,99 euro, invece che 19,99 euro.

Con questo piccolo gadget avrai un risultato incredibile. È adatto non solo per fare la schiuma al tuo cappuccino, ma potrai usarlo anche per altre bevande come ad esempio la cioccolata calda. Non ingombra, è leggero ed è semplicissimo da utilizzare e da pulire.

Non perdere questa fantastica offerta di Amazon. Acquista subito il montalatte elettrico Mohard a soli 15,99 euro. Ordinandolo oggi lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Montalatte elettrico Mohard: tanti utilizzi a un piccolo prezzo

Nonostante le sue piccole dimensioni possiede un potente motore, poco rumoroso, che riuscirà a creare una schiuma cremosa e vellutata in appena 20 secondi. Potrai utilizzarlo non soltanto per fare il cappuccino ma anche miscelare altre bevande come il frullato o la cioccolata calda. Tanti utilizzi con un solo dispositivo, semplice e compatto, che potrai facilmente riporre in un piccolo cassetto una volta terminato di utilizzarlo.

Il design ergonomico garantisce una salda presa per usarlo con una sola mano. Regola la velocità con la semplice pressione di un tasto. L’indicatore luminoso ti mostrerà a quanto sta girando il tuo montalatte elettrico. Possiede una batteria che può durare almeno 2 mesi ed è ricaricabile grazie al cavo USB incluso. Con solo 3 ore di ricarica avrai di nuovo la batteria piena. Pulirlo è semplicissimo, dato che è realizzato in acciaio inox 304 potrai tranquillamente risciacquarlo in acqua senza paura che si arrugginisca.

Questa è davvero un’opportunità da non farsi scappare. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il montalatte elettrico Mohard a soli 15,99 euro, invece che 19,99 euro.