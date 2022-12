Il Motorola Edge 30 è tra i primi tre dispositivi di fascia media per il 2022. Onestamente, quest’anno non sono usciti molti dispositivi interessanti rispetto allo scorso anno e Motorola è una delle poche aziende che è stata in grado di fornire prodotti innovativi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, se teniamo conto di questa super offerta su Amazon, dove costa solo 354,99 € grazie ad uno sconto del 35%, è irresistibile.

Motorola Edge 30: il medio gamma che ti invidieranno tutti all’università

Motorola Edge 30 è dotato di un display OLED ultra liscio da 6,5 ​​pollici a 144 Hz con risoluzione Full HD. Quindi abbiamo colori brillanti e neri assoluti e buoni angoli di visione. La riproduzione di contenuti audiovisivi su questo dispositivo è un vero piacere visivo e, grazie alla tecnologia HDR 10, l’hardware non delude. All’interno della cornice del Motorola Edge 30 troviamo un processore Qualcomm, lo Snapdragon 778 ottimizzato per la connettività 5G.

Le prestazioni di questo dispositivo non ti deluderanno mai. Che tu stia giocando, navigando sul Web, utilizzando i social media o trasmettendo contenuti audiovisivi, non sarai stressato con il Motorola Edge 30. Il comparto fotografico, invece, presenta una fotocamera principale con sensore da 50 megapixel in grado di scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale da 32 megapixel non fa eccezione. Con questo dispositivo potrai postare selfie sui tuoi profili social che faranno invidia a tutti.

Il Motorola Edge 30 è un mid-range elegante e moderno che si sente benissimo nella tua mano. Puoi scegliere tra due colori principali: nero e blu. Sei sicuro di non confonderlo con la concorrenza grazie al suo design unico, che si distingue dal resto dei dispositivi mobile. Non perdere questa fantastica offerta su Amazon, dove puoi acquistare il nuovo Motorola Edge 30 a soli 354,99 €. Amazon è sinonimo di garanzia, con lui sei soddisfatto o rimborsato.