Se state cercando uno nuovo smartphone, ma non volete spendere molto senza rinunciare ad avere un dispositivo affidabile, abbiamo l’offerta giusta per voi. Motorola moto g32 è un medio gamma molto affidabile e fluido che può accompagnarvi nella vostra vita universitaria. Questo fantastico smartphone oggi è in offerta su Amazon a soli 169,90 €, grazie a uno sconto del 26%. Ricordatevi che grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon, lo potete comprare pagandolo in comode rate a tasso zero. Questo è un plus da non sottovalutare.

Motorola moto g32: finalmente è in offerta su Amazon

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Motorola moto g32:

Display con risoluzione Full HD+, grazie allo speaker stereo Dolby Atmos e ai 90Hz di refresh rate potete guardare i vostri contenuti preferiti con colori luminosi e audio cristallino come al cinema;

Connettività ultraveloce, potete scaricare i vostri show preferiti in pochi secondi e guardare i video in streaming senza rallentamenti con il processore Qualcomm Snapdragon 695;

Tripla fotocamera 50 MP per catturare ogni dettaglio sia da vicino che da lontano con il triplo sensore di cui è dotato, con ultra-grandangolo. Scatti perfetti in qualsiasi condizione di luminosità e da qualsiasi angolazione;

Batteria da 5000 mAh e ricarica rapida, per godere di un’autonomia che dura fino a due giorni con ricarica rapida Turbo Power da 30W;

Spazio in abbondanza con 128 GB di memoria integrata espandibile fino a 1TB. Avete spazio per archiviare foto, film, brani, app e giochi. Più 4 Gb di memoria RAM;

Non perdete questa incredibile promozione e acquistate il Motorla moto g32 a soli 169,90 €. Ricordatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo dalla data d’acquisto, per decidere se volete fare il reso, oppure tenere il prodotto comprato. Insomma, soddisfatti o rimborsati.