Ecco le offerte ASSURDE di fine anno che ci piacciono tanto. MSI Prestige 15 è in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato di soli 1.149,00 €, stiamo parlando di uno sconto folle di oltre 500 €. I prodotti di casa MSI sono estremamente potenti e affidabili, inoltre sono dotati di un’ottima assistenza clienti.

Nonostante ciò, sappiamo bene che oltre 1.000 € non è una spesa facile da affrontare, ma non vi dovete preoccupare. Grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, potete acquistare il MSI Prestige 15 oggi e pagarlo dal prossimo mese in comode rate a tasso zero.

MSI Prestige 15: questa è un’offerta da non perdere

La serie MSI Prestige è finemente realizzata, non solo mostrando un gusto unico, ma anche una potenza notevole. Sottile e leggero, ma ultra potente, migliora il vostro stile e la vostra produttività ovunque voi siate. Le GPU GeForce offrono prestazioni incredibili nelle vostre app creative preferite. La potenza della GPU dedicata accelera il vostro laptop per ottenere le migliori prestazioni e affidabilità e per potenziare la vostra produttività universitaria.

Msi Prestige 15 supporta l’erogazione di energia attraverso le due porte Thunderbolt in modo da poter caricare rapidamente i dispositivi, trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche. Inoltre, dispone dei nuovi processori Intel Core i7 di 12a Gen e grafica Intel Iris Xe, che garantiscono prestazioni elevate e al contempo estrema leggerezza per consentirvi di essere sempre operativi.

Msi Prestige 15 è il primo laptop al mondo dotato di Wi-Fi 6E. L’ultimo Wi-Fi 6E offre una velocità sorprendente mantenendo la rete fluida e stabile anche quando si condivide con numerosi utenti. I portatili MSI hanno una garanzia di 2 anni, la copertura rimane invariata anche se acquistate con fattura. Non perdete questa incredibile offerta irripetibile, e acquistate questo favoloso Notebook ad un prezzo scontato su Amazon di soli 1.149,00 €.