Non calpestarla di Hasbro Gaming

Come ormai avrai intuito dal titolo, se già non lo conosci, questo è un gioco in cui i concorrenti dovranno evitare di calpestare la finta cacca lasciata dai cani. Riuscirai a completare il percorso senza incappare nello sfortunato evento? Ridi a crepapelle con gli amici o con i tuoi famigliari in questo gioco divertentissimo e particolare.

Non calpestarla: il gioco matto che fa ridere tutti

In questo gioco esilarante devi stare attento a dove metti i piedi, perché al minimo errore avrai una spiacevole sorpresa, mentre gli altri concorrenti se la rideranno alla faccia tua. Giocare è molto semplice. Si stende il tappetino e si preparano le cacchine con la pasta modellabile e gli stampini che troverai in confezione. A questo punto il primo che comincia dovrà bendasi gli occhi, far girare la freccia che indicherà quanti passi dovrà fare e quindi cominciare la traversata.

Una volta arrivato alla fine del percorso potrà togliersi la benda e quindi guardare quante spiacevoli sorprese ha calpestato. Quello sarà il punteggio. Poi ogni concorrente dovrà fare lo stesso, ma la freccia potrebbe indicare anche di togliere, aggiungere o addirittura riposizionare tutte le formine di pupù sparse per il tappeto. Insomma, divertimento assicurato e risate a non finire.

il bellissimo gioco Non calpestarla di Hasbro Gaming