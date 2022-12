Vi parleremo di uno dei flagship più apprezzati del 2022, e uno dei migliori per il vostro rapporto qualità-prezzo, grazie al Prime Day di oggi, che propone un super affare su Amazon. Stiamo parlando di OnePlus 10 Pro, un telefono con ottime funzionalità e un ottimo prezzo. La sua divisione hardware non ha nulla da invidiare agli smartphone più costosi. Oggi è scontato su Amazon, sono sicuro che è difficile trovare altre offerte su di esso. Con questo sconto puoi acquistarlo a soli 808,73 €. Inoltre, grazie al servizio Cofidis su Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

OnePlus 10 Pro: offerta per il taglio da 256 GB

OnePlus 10 Pro è alimentato dal processore di punta Snapdragon 8 Gen 1 della nota azienda Qualcomm. Esteticamente questo dispositivo mobile è bello e fresco, con un design minimalista e moderno. Rispetto ad altri dispositivi, ha quattro grandi cerchi per fotocamera sul corpo. Ha un bellissimo display QHD + Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0 progettata per offrire frame rate ultra stabili e fluidi. La ciliegina sulla torta, però, è il comparto fotografico dello smartphone, che ha stretto una partnership con il rinomato brand di fotografia Hasselblad per firmarne gli obiettivi.

OnePlus 10 Pro ti consente di catturare immagini straordinarie in tutte le condizioni di illuminazione. La fotocamera frontale, invece, ti aiuterà a rendere i tuoi selfie l’invidia dei tuoi profili social. Sarai in grado di vantarti con tutti i tuoi compagni di classe del college. Ora concludiamo la discussione sul software: OXYGEN OS – è una pelle sottile e leggera che conferisce al dispositivo un’elevata mobilità e un’elevata velocità del sistema.

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui non puoi perderti questo affare Amazon, ma l’elenco delle qualità del dispositivo è ancora lungo. Sbrigati e prendi questa fantastica ammiraglia a questo prezzo. Sono rimaste solo poche scorte. OnePlus 10 Pro costa solo 808,73 €.