È uno dei flagship più interessanti degli ultimi mesi e, in effetti, l’Oppo Reno 8 Pro è stato lanciato alla fine dell’estate e ha suscitato molto scalpore. Questo top di gamma si distingue esteticamente e, nonostante il suo prezzo non esagerato, offre grandi prestazioni. Grazie a questa promozione su Amazon, il prezzo è stato ulteriormente ridotto a soli 729,99 €. Inoltre grazie al servizio Cofidis di Amazon non dovete preoccuparvi se non avete la possibilità di pagarlo tutto in un’unica soluzione. Infatti potete acquistarlo in comode rate a tasso zero, a partire dal mese successivo dal ricevimento del prodotto.

Oppo Reno 8 Pro: il top di gamma del 2022 che non ti aspettavi potesse costare così poco

Di seguito ti elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali dell’Oppo Reno 8 Pro, così potete farvi un’idea più precisa:

Comparto fotografico d’eccellenza con tripla fotocamera IA 50MP SONY, fotocamera frontale SONY 32MP e Flash posteriore. Le funzioni principali della fotocamera sono: Foto,

Panorama, Video, HDR, 4K Ultra Night e AI Beautification;

Bellissimo display da 6.7” AMOLED FHD+ con referesh rate fino a 120Hz e con protezione visiva;

Batteria da 4500 mAh per un’esperienza di lunga durata e ricarica rapida SUPERVOOC a 80W;

Certificazione di impermeabilità all’acqua IPX54;

Contenuto della confezione: Smartphone , Trasformatore + Cavo ricarica USB , clip per estrarre la SIM x 1, Manuale di installazione x 1, Garanzia x 1, Pellicola protettiva pre applicata;

Software basato su Android 12 & ColorOS 12.1 per una fluidità di sistema invidiabile;

Non perdere altro tempo e approfitta delle offerte esclusive su Amazon. L’Oppo Reno 8 Pro costa solo 729,99 €, un prezzo molto ragionevole per un dispositivo di queste prestazioni. Ricordati che grazie alla politica di Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto acquistato. Come si vuol dire: soddisfatti o rimborsati.