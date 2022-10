Sei alla ricerca di uno storage di archiviazione? Sei indeciso se sia meglio una pendrive o un hard disk portatile? Allora dai un’occhiata alla nostra selezione di cinque prodotti che puoi acquistare su Amazon a meno di 30 euro. Come potrai notare, ognuno di questi dispositivi, ha un particolare che lo rende più appetibile rispetto a un altro, quindi poi la scelta spetterà a te, in base alle tue esigenze.

Pendrive: 3 modelli compatti, veloci e belli esteticamente

La prima che ci sentiamo di proporti e questa pendrive YOUXING da 512GB. Nonostante non sia un marchio conosciuto non si può fare a meno di notare il bel design di metallo, che gli conferisce anche robustezza e resistenza all’acqua. Mettila nel tuo carrello a 18 euro, invece che 25,99 euro, applicando il coupon.

La seconda della nostra selezione è la chiavetta USB Philips da 256GB. Questa volta abbiamo invece una marca molto conosciuta, una garanzia certamente. Si presenta in questa edizione particolare con un rivestimento in plastica bianco e con delle linee laterali verde fluorescente. Qualità prezzo imbattibile, la puoi acquistare a soli 23,99 euro, anziché 41,06 euro.

Siamo quindi giunti alla terza e ultima pendrive della nostra lista, ovvero la chiavetta USB da 32 GB di Harry Potter. Non poteva certo mancare questa pennetta veramente unica, il regalo perfetto per gli amanti della famosissima saga. Questo dispositivo si distingue certamente in quanto a originalità. Acquistala su Amazon ad appena 20,44 euro.

Hard disk: 2 device tra cui scegliere

Il primo hard disk di cui vogliamo parlare è Maxone da 320GB. Oltre al fatto che è ultra sottile e leggerissimo, si distingue anche per la sua versatilità. Lo potrai collegare praticamente a qualsiasi dispositivo, anche alle consolle come PlayStation e Xbox. Mettilo nel tuo carrello a soli 26,39 euro, anziché 41,99 euro.

Il secondo hard disk portatile che portiamo alla tua attenzione è Zpure da 1TB. È chiaro che in questo caso quello che subito balza agli occhi è il rapporto spazio di archiviazione in confronto all’esiguo prezzo. Potrai anche scegliere tra diversi colori disponibili. Puoi acquistarlo su Amazon ad appena 28,99 euro.

Siamo quindi arrivati alla fine. L’unica cosa che voglio ricordarti è che queste sono offerte che potrebbero terminare da un momento all’altro, quindi sii veloce. Inoltre sappi che le spedizioni, per i clienti Amazon Prime, sono rapide e gratuite.