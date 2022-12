Ti segnalo questa offerta con cui puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa un rasoio elettrico eccezionale alla metà del suo prezzo. Vai su Amazon e metti subito nel tuo carrello Philips Shaver series 1000 a soli 34,99 euro, invece che 69,99 euro.

Questo rasoio elettrico è di altissima qualità e sarà in grado di raderti in modo preciso e veloce. Riuscirai ad avere la pelle liscia in pochissimo tempo e senza irritazioni. Integrato avrai anche un rifinitore per aggiustare i baffi, il pizzetto e le basette. Per evitare di perdere quest’offerta e fare in modo che arrivi prima di Natale dovrai essere rapido.

Philips Shaver series 1000 per una rasatura delicata

Grazie alle lame rotanti di cui è dotato Philips Shaver series 1000 riesce a tagliare i peli in modo delicato, senza irritare il viso. Le testine sono flessibili e si muovono in quattro direzioni per seguire i contorni del viso e del collo. Le lame sono autoaffilanti e quindi avrai sempre una rasatura perfetta, anche dopo diverso tempo di utilizzo.

Potrai facilmente pulire il tuo rasoio elettrico premendo il pulsante che fa scattare la testina verso l’alto e quindi permette una pulizia semplice. È dotato di una batteria molto potente che ti garantirà fino a 45 minuti di utilizzo dopo solo un’ora di ricarica. Inoltre possiede un piccolo display che ti farà comprendere quando sta per esaurirsi la batteria.

Un’offerta davvero eccezionale che difficilmente potrà ripetersi. Per evitare di perdertela dovrai completare l’acquisto velocemente. Vai adesso su Amazon e fai tuo il bellissimo Philips Shaver series 1000 a soli 34,99 euro, invece che 69,99 euro. Se lo ordini oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie servizi Prime.