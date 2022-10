Ponte Ognissanti: il calendario di ogni regione

Ponte Ognissanti: cosa succede nelle regioni italiane

Previsto il ponte Ognissanti in quasi tutte le regioni italiane per l’anno scolastico 2022/2023. Secondo il calendario scolastico nelle festività comandate troviamo Ognissanti il 1° novembre, tuttavia molte regioni hanno deciso in autonomia di rimanere a casa anche lunedì 31 ottobre. Breve pausa quindi prima dell’altra pausa per l’Immacolata concezione giovedì 8 dicembre e lo stop ancora più lungo per le festività di Natale. Da calendari scolastici regionali, le lezioni si stoppano il 31 ottobre in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Marche

Puglia

Umbria

Veneto

Province autonome di Trento e Bolzano

Ponte Ognissanti: c’è chi si ferma di più

Ma non è finita qui, perché per il ponte Ognissanti c’è chi resterà a casa anche mercoledì 2 novembre. In regioni come Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna si tornerà sui banchi di scuola il 3 novembre. Stop più lungo nelle scuole della provincia di Bolzano, in cui si rientrerà il 7 novembre. Ricordiamo che le scuole delle regioni in cui da calendario non è prevista chiusura delle scuole, in autonomia possono aver scelto per la pausa didattica, in ogni caso nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire ogni anno.

Calendario scolastico 2022/2023: cosa succede

Ricordiamo quali sono le feste comandate, per cui in tutte le regioni italiane la scuola è chiusa:

Tutte le domeniche

1 novembre: tutti i Santi

tutti i Santi 8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione

festa dell’Immacolata Concezione 25 – 26 dicembre: Natale e Santo Stefano

Natale e Santo Stefano 1 gennaio: Capodanno

Capodanno 6 gennaio: Epifania

Epifania 9 e 10 aprile: Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo

Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo 25 aprile: Festa della Liberazione

Festa della Liberazione 1 maggio: Festa dei lavoratori

Festa dei lavoratori 2 giugno: Festa della Repubblica

Oltre alle giornate sopra citate, ci sono anche i ponti, tuttavia in questo caso sono le singole regioni a stabilire se darli oppure no. Ricordiamo infine che gli istituti potrebbero rimanere chiusi per feste regionali o per la Festa di Carnevale. La maggior parte delle lezioni è iniziata tra il 12 ed il 14 settembre, mentre i più fortunati, come in Valle d’Aosta o in Sicilia sono rientrati il 19 settembre. Generalmente le scuole chiudono invece intorno al 10 giugno, ma c’è chi finirà anche più tardi.

