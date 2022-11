Un Power bank che ti fa dimenticare cosa significa avere la batteria scarica. Praticamente una mossa vincente sotto tutti i punti di vista che puoi avere in tasca. Con il ribasso del Black Friday di Amazon è ancora più conveniente.

Puoi dire addio allo smartphone che si spegne finalmente. Piccolo e leggero lo porti ovunque senza problemi. Risparmia subito il 19% e porta a casa il tuo gioiellino con soli 17,84€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power Bank eccezionale: slim quanto potente, non farne a meno

Uscire di casa per una giornata lunga e non sapere se il tuo smartphone arriverà a fine giornata è un bel dramma. Puoi rimediare? Senza ombra di dubbio se ti porti dietro questo power bank. Così sottile e leggero da non darti noie, ha una potenza incredibile.

Conta che con 10400 mAh puoi caricare almeno 2 se non 3 volte consecutive il tuo smartphone senza problemi. Veloce e compatibile con tutti i marchi disponibili sul mercato non ti dà noie ma anzi, è un toccasana.

Con tanto di display LED integrato ci metti un attimo a vedere quanta energia è rimasta al suo interno. Poi vien da sé, puoi utilizzarlo con tutti i dispositivi che vuoi quindi non ti limitare esclusivamente agli smartphone. Tablet, cuffie, auricolari, smartwatch e così via sono tutti compatibili.

Anzi, ti dirò: ha 2 ingressi e 3 uscite per poterlo usare anche con diversi dispositivi in contemporanea.

Porta a casa il tuo power bank al volo senza se e senza ma. Acquistalo ora che è in promozione grazie al Black Friday 2022, lo paghi soltanto 17,84€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account.