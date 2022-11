Ormai nella società odierna abbiamo costantemente bisogno del nostro smartphone o tablet, e questo porta al dover trovare un modo per poter ricaricare i nostri dispositivi in qualunque situazione. Oggi vi vogliamo mostrare un articolo in offerta su Amazon che potrebbe decisamente tornarvi utile, un powerbank di Iniu, che ora potrete acquistare a 26,39€.

Questo piccolo dispositivo, a discapito delle sue dimensioni (13,5 x 7 x 2,5 cm), ha un’enorme capienza di ben 20000 mAh, garantendovi quindi più e più ricariche di qualsiasi vostro dispositivo. Inoltre è dotato di ben 3 porte (2 USB e 1 USB-C), che vi permetteranno di collegare più smartphone contemporaneamente senza dover aspettare volta volta.

Un’altra particolarità di questo powerbank Iniu è la ricarica ultra veloce, una tecnologia che è in grado di ricaricare il vostro telefono fino anche al 58% in soli 30 minuti (variabile in base allo smartphone che possedete). Per gli iPad risulta un po’ più lento ovviamente, arrivando però comunque alla interessante ricarica del 34% nello stesso tempo.

È inoltre dotato di un display led per monitorare costantemente la carica rimanente, e di una piccola torcia che potrebbe tornare utile all’occorrenza in diverse situazioni.