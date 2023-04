E’ diventata recentemente virale la foto di un uomo che tiene in braccio un bambino mentre sta tenendo una lezione all’università. Lui si chiama Sidney Engelberg, ed è un professore di psicologia dell’Università ebraica di Gerusalemme. E’ diventato popolare grazie a questa immagine, che nasconde una gran bella storia. Quello del professor Engelberg è un bellissimo esempio di comprensione e sostegno per le mamme studentesse. Molte donne si trovano nella difficile situazione di dover scegliere tra la cura del proprio figlio e la propria istruzione, e la decisione può essere dolorosa e angosciante. Non, però, per le studentesse del professore.

Professore consente alle studentesse di portare i figli a lezione

Questo, grazie al fatto che il professore Engelberg ha deciso di permettere alle studentesse di portare il propri figli piccoli a lezione qualora non sappiano dove o a chi lasciarli. O anche se devono allattarli. Ma non solo: nella foto che gira sui social, il professore tiene in braccio il bambino, consentendo alla madre di poter prendere appunti in tutta tranquillità. E dimostrando una rara empatia ed una profonda comprensione della situazione della giovane mamma.

Questa situazione è stata portata alla luce dalla figlia del professore, che ha deciso di postare su Facebook la foto che ritrae suo padre con in braccio un bimbo con indosso un pigiamino blu a stelle bianche mentre fa lezione davanti alla lavagna. Accompagnandola dalla frase: “Mio padre è il migliore del mondo”. E diffondendo, di fatto, una storia di positività e grande ispirazione.

La grande empatia del professore per le madri studentesse

Secondo quanto hanno raccontato i presenti, il professore avrebbe sentito il piccolo piangere, quindi si sarebbe recato vicino alla madre e lo avrebbe preso in braccio per farlo calmare. La donna, molto in imbarazzo, si era alzata dal suo banco per uscire dall’aula con il bambino. Ma il professore non si è per nulla spazientito. Con tutta la naturalezza di questo mondo lo ha preso tra le sue braccia ed ha continuato a spiegare come se nulla fosse.

Grazie alla figlia di Engelberg ed alla sua condivisione, la grande umanità del professore è stata riconosciuta e apprezzata a livello globale, ispirando – si spera – altri insegnanti a essere più aperti e comprensivi nei confronti dei loro studenti. E portando una schiera di giornalisti a cercare in tutti i modi di intervistarlo. Questa storia – che tra l’altro non sarebbe neanche un fatto inusuale, dato che non è la prima volta che in aula sono presenti dei piccoli – è un esempio di come la gentilezza e la comprensione possano fare la differenza nella vita delle persone. In un mondo in cui spesso ci si concentra solo sul proprio interesse, il professore Engelberg ci ricorda che c’è sempre spazio per la gentilezza e l’empatia.

Photo Credit | Facebook