Una drammatica vicenda di bullismo si è verificata presso un istituto scolastico superiore del Lazio. Qui, una docente è stata vittima di violenza fisica da parte dei suoi allievi. La donna, professoressa da circa 10 anni, seppur in modo precario, era stata colpita all’addome e allo sterno da un alunno, spinto da un suo compagno. Causando il suo ricovero in ospedale. Ma, dopo essere tornata in classe, si è resa conto che quello che inizialmente le era sembrato essere stato un incidente, di casuale aveva ben poco. E non sapeva cosa la aspettava ancora. Vediamo come sono andate le cose.

Professoressa bullizzata dai suoi studenti finisce in ospedale

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’episodio sarebbe stato parte di un progetto degli studenti, quello di far cadere l’insegnante, filmare l’evento e condividerlo sui social. Una volta appresa l’inaspettata verità, la docente ha deciso di presentare denuncia presso la Procura e quella per i Minorenni, per far luce sulla vicenda e assicurarsi giustizia per quanto subito. Tuttavia, la situazione è ulteriormente degenerata quando la stessa ha scoperto che un’immagine della sua caduta era stata diffusa sui social network, accompagnata da un commento offensivo.

Ma è qui che si è verificato un fatto ancora più sorprendente. Per la serie “oltre il danno, la beffa”, la preside ha deciso di sospenderla da scuola. Scatenando, come è ovvio, una serie di polemiche e reazioni indignate. Ci sarebbe, però, un filo logico dietro tutto questo.

Professoressa bullizzata viene sospesa dalla preside

La storia della docente si sarebbe infatti complicata ulteriormente con l’avvio di un’indagine da parte della Procura nei confronti di cinque studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni. La professoressa, che aveva deciso di presentare denuncia dopo essere stata colpita da uno degli alunni in questione, ha atteso mesi prima di essere ascoltata dagli inquirenti, che hanno deciso di indagare sui fatti e di individuare i responsabili. Nel frattempo, però, la madre di uno degli studenti coinvolti in un’altra vicenda – distinta da questa – ha presentato un esposto presso la scuola, accusando la docente di molestie verbali a sfondo sessuale.

E’ su queste basi che si fonderebbe la decisione della preside di sospendere la professoressa, in quanto la sua presenza in classe avrebbe potuto causare “turbamento e pregiudizio” negli studenti. Grande solidarietà è giunta, nonostante questo, alla docente sospesa da parte dei suoi colleghi. La donna ha dichiarato di sentirsi ferita e di pretendere giustizia. Ha anche precisato che le accuse che le sono state mosse sono totalmente infondate. La situazione, nel frattempo, resta delicata, in attesa che tutti gli accertamenti vengano eseguiti e che le indagini vengano concluse, in modo che la giustizia sia garantita per tutti i protagonisti di questo caso.

