Il rancore è una sorta di dolore morale che segue un’offesa, e che si manifesta quando la persona che l’ha subita non riesce a dimenticarla, ed allora continua a soffrirne pensandoci in continuazione. Ovviamente questo risentimento è accompagnato da ostilità verso colui (o colei) che ha causato “il danno”. Ebbene, questo è probabilmente il quadro che ha fatto da sfondo – o, meglio, da movente – a quanto è accaduto lo scorso sabato in una scuola di Soverato. Qui, un’alunna è entrata in classe ed ha aggredito una professoressa. Ma cosa è successo esattamente, e cosa ha portato la ragazza a prendersela con l’insegnante?

Studentessa aggredisce professoressa

Siamo al liceo scientifico di Soverato “A.Guarasci”. Qui, sabato mattina una docente è stata aggredita in aula. L’aggressione è stata compiuta da una ragazza di 19 anni. L’alunna, che si è scagliata sulla professoressa l’ha fatto in presenza di altri studenti e professori della scuola, che hanno assistito stupiti a quanto stesse accadendo. Il motivo di tanta rabbia è sicuramente il risentimento della ragazza nei confronti dell’insegnante che non l’ha ammessa all’esame di maturità lo scorso mese di giugno. Ritenendola probabilmente non tanto preparata da meritarla. Sui fatti stanno naturalmente indagando gli inquirenti a seguito della querela da parte della docente aggredita, che ha naturalmente segnalato il fatto alle autorità.

Studentessa aggredisce docente: i fatti

Era un comune sabato mattina di inizio anno scolastico. Mentre la professoressa era in classe e stava svolgendo regolare lezione, la ragazza avrebbe fatto ingresso improvvisamente ed avrebbe inveito contro la docente. All’aggressione verbale sarebbe seguita quella fisica – alla quale tuttavia la professoressa non ha reagito – bloccata, fortunatamente, dall’intervento dei ragazzi e dei docenti presenti o che sono arrivati allarmati dal trambusto.

La professoressa è stata soccorsa dapprima a scuola, quindi trasportata in ospedale. La prognosi è di 15 giorni. Comprensibile, ma non giustificabile, il comportamento della ragazza, che respinta lo scorso anno non ha potuto sostenere la maturità e che si ritrova a ripetere il quinto anno mentre i suoi compagni hanno intrapreso altre strade. La sua ira deriva probabilmente dalla bocciatura che non è riuscita ad accettare, dovuta al parere negativo dato a suo tempo dal collegio dei docenti del quale la professoressa aggredita ha fatto parte.

