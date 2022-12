I tablet sono sempre utili nella vita di tutti i giorni, soprattutto se sei uno studente universitario. Ma non è necessario spendere una fortuna per portare a casa un prodotto del genere. Realme è da anni nel mercato dei dispositivi mobili e sta lentamente allargando i propri orizzonti per offrire nuovi prodotti tecnologici. Quest’anno ha lanciato il Realme Pad, un tablet dall’aspetto decente e conveniente. In questo momento puoi acquistarlo su Amazon per 238,99 € e potrebbe essere il regalo perfetto per Natale.

Realme Pad: a questo prezzo è perfetto da regalare a Natale

Il Realme Pad ha un fantastico display WUXGA+ da 10,4 pollici, ma soprattutto, non ti aspetteresti sicuramente una risoluzione 2K su un dispositivo a questo prezzo. Il comparto audio è composto da 4 potenti altoparlanti con tecnologia Dolby, che ti permettono di riprodurre audio di alta qualità da”. Non devi preoccuparti di dove metterlo, puoi portare con te questo tablet, grazie al suo spessore è solo 6,9 mm.In effetti, il realme Pad è abbastanza sottile e leggero da poter essere portato sempre con te, non il tipo che noteresti in uno zaino del college.

Sotto la cornice del Realme Pad troviamo il processore MTK Helio G80, che non è fulmineo, ma vi permetterà di prendere appunti, navigare sui social, scambiare dati e scattare foto senza problemi. Inoltre, la batteria da 7100 mAh ti consente di alimentare la notte in tutta sicurezza. Completano il comparto hardware 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Insomma, il Realme Pad con questa offerta su Amazon a soli 238,99 €, è un’occasione molto interessante da non perdere. Perché per un prezzo così basso, hai l’opportunità di portarti a casa un tablet solido dal design accattivante, leggero e dalle buone prestazioni. Sbrigati, perché sono rimaste solo poche scorte a disposizione.