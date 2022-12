Questo è un affare pazzesco che devi davvero afferrare al volo, Samsung non ha assolutamente bisogno di presentazioni, è una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo, e i suoi prodotti sono infatti molto ricercati praticamente in qualsiasi cosa: dagli smartphone alle TV. Il Samsung Chromebook 4+ è un ottimo laptop per la vita universitaria e oggi è con il folle sconto del 51%. Sì, avete letto bene, più della metà del prezzo. Infatti, grazie al famoso servizio Cofidis di Amazon, potrete acquistare questo ottimo portatile a 199,90 €, in comode rate a tasso zero.

Samsung Chromebook 4+: non perdete questa occasione

Il PC mobile Samsung Chromebook 4+ presenta il sistema operativo Chrome OS di Google per una nuova generazione di computer perfetti per il lavoro universitario. Chrome OS è basato su browser, alimentato da cloud, si avvia in pochi secondi e ti connette a Internet quasi istantaneamente; Inoltre, grazie a Chrome OS, gli aggiornamenti vengono gestiti automaticamente, rendendo i PC Chromebook più veloci nel tempo. I tasti sono progettati ergonomicamente per funzionare in modo efficiente per lunghi periodi di tempo, grazie a tasti comodi che facilitano la digitazione in modo da poter prendere appunti senza problemi all’università.

Il Samsung Chromebook 4+ combina un design solido con un’estetica elegante, così avrai sempre un bell’aspetto al college e il dispositivo è solidamente affidabile. Con l’Assistente Google il lavoro diventa un piacere; trova in modo rapido ed efficiente la risposta che stai cercando o esegui l’attività desiderata con un semplice comando vocale. Non perderti questa incredibile offerta per acquistare il nuovo Samsung Chromebook 4+ al prezzo super scontato di soli 199,90 €. Se hai domande o problemi con il tuo acquisto, non preoccuparti: su Amazon hai 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per decidere se restituire gratuitamente il tuo prodotto.