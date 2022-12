I dispositivi mobile di fascia media sono tra i più venduti e richiesti sul mercato. per quanto riguarda questa categoria Samsung non ha rivali, registrando ogni anno record di vendite. Il medio gamma di quest’anno, il Samsung Galaxy A53 è in sconto su Amazon a soli 318,00 €, grazie a uno sconto INCREDIBILE del 32%. Inoltre grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo potete acquistare in comode rate a tasso zero, non perdete tempo e cogliete questa offerta al volo.

Samsung Galaxy A53: super sconto per uno dei medio gamma più venduti

Vivete un’esperienza senza confini con il Samsung Galaxy A53 grazie al Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5″ pollici. E grazie agli 800 nits di luminosità massima, potete godere di una completa scorrevolezza dei contenuti e una straordinaria visibilità anche all’aperto con Eye Comfort Shield.

Ottenete scatti davvero nitidi con la fotocamera OIS da 64MP del Samsung Galaxy A53. Espandete la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, personalizzando la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e catturare così tutti i dettagli con la fotocamera Macro.

Alimentato con un processore Octa-core da 5nm, il Samsung Galaxy A53 ha tutta la potenza di cui avete bisogno per il multitasking. RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del vostro dispositivo fornendovi RAM virtuale aggiuntiva, per consentirvi di eseguire app in maniera fluida e divertirvi con più attività contemporaneamente.

La batteria da 5.000 vi dà ancora più tempo per fare quello che amate, come streaming, condivisione, giochi e molto altro. Ricaricate rapidamente Samsung Galaxy A53 con la carica rapida fino a 25W e ripartite in un attimo.

Non perdete questa incredibile occasione di acquistare il nuovo Samsung Galaxy A53 ad un prezzo di soli 318,00 €, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero.