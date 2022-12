Ecco un’interessante offerta a tempo da Amazon, per quanto riguarda il Samsung Galaxy Book2, un Notebook elegante, potente e affidabile, che tutti gli universitari vorrebbero possedere. Questo dispositivo lo potete acquistare ad un prezzo di soli 999,00 € e grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Book2: l’offerta giusta per Natale

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le fantastiche caratteristiche principali del Samsung Galaxy Book2:

Notebook sottile ed elegante, con una cornice ancora sottile per vivere un’esperienza visiva estremamente coinvolgente e un design minimalista unico;

Processore Intel Core di dodicesima generazione costruito con un processore 10 core su un’architettura di elaborazione multi-thread e grafica Intel Iris Xe, Samsung Galaxy Book2 porta le prestazioni dei computer portatili Samsung a un livello superiore;

porta le prestazioni dei computer portatili Samsung a un livello superiore; Potete ottenere di più dal vostro PC portatile Galaxy Book2 se avete altri prodotti Samsung connessi, sfruttando così l’ecosistema Samsung Galaxy. Utilizzate la comunicazione tra dispositivi compatibili per un’elevata produttività all’università;

Collegate il vostro Notebook Samsung Galaxy Book2 con un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo. Potete duplicare o estendere e lavorare su entrambi i dispositivi con Samsung Multi Control;

con un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo. Potete duplicare o estendere e lavorare su entrambi i dispositivi con Samsung Multi Control; La funzione di condivisione rapida invia file in modalità wireless tra i dispositivi Samsung Galaxy. Private Share offre una nuova opzione per crittografare i file utilizzando la tecnologia blockchain per una sicurezza ai massimi livelli;

L’App per smartphone è stata ottimizzata per gli utenti Galaxy con Collegamento a Windows, offrendo un’esperienza inter-dispositivo perfetta per la massima comodità;

Fatevi vedere e sentire al meglio grazie a Samsung Galaxy Book2 Studio che offre un’inquadratura automatica ed effetti di sfondo per rimuovere le distrazioni, mentre il microfono Dual Array con Intelligent Noise Cancelling offre un audio nitido per le vostre videochiamate;

Il Samsung Galaxy Book2 è scontato a soli 999,00 € e lo potete pagare in comode rate a tasso zero.