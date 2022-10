Se stavi cercando un tablet per la scuola allora ti segnalo questa offerta di Amazon con cui puoi fare un vero colpaccio. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 189,99 euro, anziché 249,99 euro.

Già di per se, anche senza sconto, è un tablet che ha un ottimo rapporto qualità prezzo, se poi aggiungi anche che ora è in offerta al 24%, allora diventa davvero un best buy. In questa versione ha 3GB di RAM e 32GB di memoria. Più che sufficienti per soddisfare le tue esigenze. Ha un design leggero e una batteria che dura a lungo.

Un vero affare da prendere al volo. Le richieste su Amazon per questo tablet sono altissime, quindi fai presto perché lo sconto può scomparire da un momento all’altro. Acquista ora Samsung Galaxy Tab A8 a soli 189,99 euro. Se preferisci puoi anche acquistarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy Tab A8: entry level che non delude

Nonostante sia un tablet entry level ha buonissime prestazioni per un uso quotidiano. Ha un ampio display da 10,5 pollici dove potrai guardare i tuoi contenuti come film, serie TV o video su YouTube. Il processore Octa-core abbinato a 3GB di RAM ti permetterà di eseguire tutte le app in modo fluido.

La batteria da 7.000 mAh garantisce un utilizzo per tutte le attività della tua giornata. Potrai fare videochiamate con Zoom o Skype, grazie alla videocamera integrata. Inoltre puoi dividere lo schermo in due e fare più cose contemporaneamente.

Non farti sfuggire dalle mani questa fantastica opportunità. Ora è il momento giusto per acquistare un tablet a tuo figlio senza spendere un patrimonio. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 189,99 euro, anziché 249,99 euro.