Con l’avvicinarsi del Natale, Amazon si sta riempiendo di offerte mozzafiato di cui dovete approfittare subito. Se per esempio stavate cercando una super promozione per una TV Smart di ultima generazione, abbiamo noi l’offerta giusta per voi. Il Samsung Smart TV da 55″ è in sconto FOLLE del 47%; sì, avete capito bene, quasi il metà prezzo per un prodotto di casa Samsung, leader indiscusso del settore tecnologico. Potete acquistare questa fantastica TV a soli 399,00 € e grazie al servizio Cofidis di Amazon, la potete pagare in comode rate a tasso zero.

Saamsung Smart TV da 55″: non fatevela scappare con questo sconto assurdo

Senza ombra di dubbio i televisori di casa Samsung sono tra i più richiesti sul mercato, ecco perché è così eccezionale trovare uno sconto del genere per questo prodotto. Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Samsung Smart TV da 55″:

La tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K, ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell’immagine di livello superiore;

Motion Xcelerator Turbo vi consente di portare la vostra esperienza di gioco ad un altro livello. Con questa tecnologia, la TV aumenterà le performance per fornirvi un’esperienza senza precedenti;

Grazie alla tecnologia Adaptive Sound il suono viene ottimizzato in base a quello che state guardando, per offrirvi un audio ottimo in ogni scena;

Utilizzatelo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegatelo al vostro PC con la modalità wireless, godetevi i videogames con il Game Enhancer;

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie AU7190 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2;

La cosa assurda non è soltanto che la potete acquistare ad un prezzo stracciato di soli 399,00 €, ma che la potete pagare in comode rate a tasso zero. Amazon continua ad affermarsi il miglior e-commerce per le vostre spese.