Se necessitate di registrare la lezione di un professore all’università, oppure il meeting con un gruppo studio, avete bisogno di un registratore vocale. Sony da sempre è leader nel settore dei dispositivi tech e anche nel mondo dei registratori vocali ha sempre creato prodotti molto interessanti. Il loro modello ICD-PX240 è in offerta su Amazon a soli 48,17 €, uno sconto del 20%. Questo è tra i registratori vocali più venduti sul noto e-commerce, basta vedere le innumerevoli recensioni positive che hanno lasciato i vari acquirenti.

Sony ICD-PX240: il registratore vocale per gli universitari

Spesso quando si cercano registratori vocali su Amazon non si sa quale scegliere tra le varie centinaia di prodotti disponibili. Sicuramente una scelta intelligente è quella di acquistare un dispositivo di casa Sony, piuttosto che qualche marca sconosciuta che non avete mai sentito. Inoltre il modello oggi in offerta, il ICD-PX240, è fra i più venduti sul web e queste sono le sue caratteristiche principali:

Funzioni di registrazione e riproduzione mp3;

Registrazione da mp3;

Speaker da 300 mW integrato;

Spazio di archiviazione integrato da 4 GB che consente fino a 1.043 ore di registrazione (mp3 a 8 kbps);

Alimentazione con 2 batterie AAA (in dotazione);

Jack da 3,5 mm per poter collegare le cuffie;

La batteria vi consente un’autonomia fino a 32 ore di registrazione;

Tutto questo in un registratore di alta qualità di casa Sony, marchio che è sinonimo di qualità e garanzia, al prezzo in offerta di soli 48,17 € su Amazon. Questo dispositivo è estremamente facile ed intuitivo da utilizzare per chiunque. Inoltre vi ricordiamo che acquistare dal noto e-commerce è una garanzia per voi. Infatti entro 30 giorni dall’acquisto del prodotto, potete decidere se fare il reso ed essere così rimborsati del 100%. Come si dice, soddisfatti o rimborsati, ma noi siamo sicuri che questo sarà l’acquisto perfetto per le vostre esigenze e che non ve ne pentirete assolutamente.

