Che tu stia ascoltando le tue canzoni preferite durante la pausa pranzo, ascoltando sessioni di registrazione o guardando programmi TV, adorerai queste cuffie Bluetooth in ogni situazione. Le Soundcore Life Q30, sono delle cuffie over-ear di Anker, azienda ormai nota per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti tech, che hanno uno sconto pazzesco su Amazon. Infatti, in occasione dei giorni dedicati al Black Friday, ora costano soltanto 59,99 €. Si tratta di un vero affare, visto che cuffie con queste caratteristiche sono paragonabili a dispositivi che costano anche 150 – 200 euro. Quindi questa è un’opportunità da non perdere assolutamente, prima che le ultime scorte disponibili si esauriscono.

Soundcore Life Q30: non hanno rivali a questo prezzo incredibile

Vi spieghiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche principali delle Soundcore Life Q30, così potete capire perché sono straordinarie a questo prezzo:

Musica ad alta risoluzione certificata, infatti i diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz;

Tecnologia avanzata di cancellazione del rumore grazie ai doppi microfoni di rilevamento del rumore che rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale ;

Potete personalizzare la cancellazione del rumore in 3 modalità: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento e quella

Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo;

Queste cuffie associano 2 microfoni con un algoritmo di riduzione del rumore per captare e migliorare con precisione la vostra voce, sopprimendo altri rumori per chiamate più chiare;

Le cuffie, con la modalità ANC attiva riproducono fino a 40 ore di musica. La modalità standard invece, estende il tempo di riproduzione a 60 ore;

Possiamo assicurarti che queste cuffie non hanno concorrenza in questa fascia di prezzo proprio perché le loro concorrenti a volte costano anche il doppio. Non perdere altro tempo e acquista Soundcore Life Q30 su Amazon a soli 59,99 €.