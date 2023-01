Spari contro docente: denuncia alla Littizzetto?

Non sono piaciute le dichiarazioni di Luciana Littizzetto in merito agli spari contro la professoressa di Rovigo con una pistola ad aria compressa. “C’erano delle classi particolarmente turbolente, tiravano gessetti, ma non ho mai pensato di denunciare, scrivere ai giornali. Era una faccenda mia e della scuola e mi dicevo: o imparo a gestire le classi difficili o è meglio che cambi mestiere – ha dichiarato Lucianina nel corso del programma radiofonico “La Bomba” andato in onda sabato scorso su Radio Deejay. – Bisogna imparare ad avere a che fare con questi energumeni. Se sei debole, loro ci marciano tantissimo. Questo ci deve far riflettere. Sicuramente la docente non è riuscita a entrare in sintonia con gli studenti, scatenando questa aggressività, assolutamente da punire. Il bullizzare i professori c’è sempre stato, più il professore è debole e più questo saltava fuori. All’inizio anch’io ho fatto fatica. Poi mi sono chiesta: voglio fare questo mestiere? Sì, e allora devo fare io, devo conquistarli”.

Spari contro docente: le parole della Littizzetto non piacciono alla prof

Sembra che queste frasi potrebbero costarle una denuncia per diffamazione. La professoressa, come riporta il Corriere della Sera, starebbe valutando l’ipotesi di denunciare l’attrice comica per diffamazione per le sue esternazioni e che hanno fatto storcere il naso anche al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Nemmeno Matteo Salvini ha reagito bene a queste dichiarazioni, pubblicando un post sul suo profilo Twitter: “Come si può pensare di dire una cosa del genere? A volte il silenzio è d’oro, avrebbe fatto meglio a tacere”.

Spari contro docente: i provvedimenti nei confronti dei ragazzi

Nel frattempo ci sono novità riguardo ai provvedimenti che sono stati presi nei confronti degli studenti che si sono resi protagonisti di quanto accaduto: i quattro ragazzi sono stati puniti con dei lavori socialmente utili in una associazione per disabili così come ha confermato la preside dell’istituto di istruzione superiore Viola Marchesini, Isabella Sgarbi, al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, solo pochi giorni fa.