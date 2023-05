Un grave incidente si è verificato durante l’ora di educazione fisica presso una scuola di Copertino, comune italiano di circa 23mila abitanti situato nel Salento occidentale. Un ragazzo di 16 anni è stato colpito al cranio da una palla lanciata da un compagno durante l’allenamento nel lancio del peso. Secondo quanto riportato da fonti locali, il giovane studente è ora in attesa di un intervento chirurgico al reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Studente colpito al cranio durante lancio del peso

Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente il ragazzo non sta lottando tra la vita e la morte, quindi. Attualmente, i medici stanno monitorando il riassorbimento dell’ematoma prima di poter procedere con l’operazione. Si prevede che il giovane venga sottoposto all’intervento al cranio al fine di evitare ulteriori complicazioni. Ma come sono andate le cose?

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalle testimonianze dei presenti. Durante la preparazione per una gara di atletica, un lancio inaspettato della sfera che si utilizza per la disciplina, ha colpito il ragazzo al cranio, provocandogli dapprima un grave dolore e successivamente la necessità di un immediato ricovero ospedaliero. La scuola ha prontamente allertato i soccorsi, che hanno trasferito il giovane studente all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce per le cure necessarie.

Naturalmente la paura per il ragazzo è stata tanta e l’incidente, seppur involontario, ha suscitato attimi di iniziale terrore per quelle che sarebbero potute essere le conseguenze di tale imprevisto. Non si sa al momento se siano in corso indagini volte a determinare eventuali responsabilità e valutare le misure di prevenzione per evitare simili incidenti in futuro.

Lancio del peso, caratteristiche di quest’ultimo

Questa vicenda sarebbe potuta finire molto peggio. Tra le tante discipline, il lancio del peso richiede non solo una grande forza fisica, ma anche l’uso di un attrezzo specifico che deve rispettare determinati standard. Secondo il regolamento della World Athletics, l’organizzazione internazionale di riferimento per l’atletica leggera, il peso utilizzato durante le gare deve soddisfare criteri precisi in termini di materiali e caratteristiche fisiche.

Lo stesso regolamento specifica che questo può essere realizzato in ferro pieno, ottone o qualsiasi altro metallo che sia almeno altrettanto duro dell’ottone. Che deve avere una forma sferica e la sua superficie non deve presentare rugosità. Ciò significa che l’attrezzo deve essere levigato e rifinito in modo da non influire sulla traiettoria del lancio. Infine, se vi chiedete quanto pesi questo attrezzo, quello minimo utilizzato dagli uomini durante le competizioni ammonta a 7,260Kg, dalle donne invece 4.

