Tesina terza media: perché sono importanti i collegamenti

Chi deve affrontare l’esame di terza media sarà sicuramente alle prese con la tesina: alcuni studenti si riducono all’ultimo momento a prepararla, tralasciando alcuni punti fondamentali in merito all’argomento scelto. Ovviamente bisogna dare spazio alla fantasia e poi fare dei collegamenti che siano chiari. Innanzitutto è necessario scegliere un tema che possa collegare gran parte delle materie previste dal vostro istituto, ovviamente un tema originale dà sicuramente un vantaggio rispetto agli argomenti più classici e facili. Voi che collegamenti riuscireste a fare con Chiara Ferragni?

Tesina di terza media su Chiara Ferragni: quali sono i collegamenti?

Vi parliamo di Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa nel mondo, visto che Anna Chiara, diplomata al liceo linguistico e studentessa in ingegneria aerospaziale, ha pubblicato su Tik Tok (social in cui la ragazza è famosa per i consigli agli studenti) un video che riguarda un’ipotetica tesina incentrata proprio sulla Ferragni. Ma quali collegamenti è riuscita a fare?

STORIA : gli anni 80 con la nascita di Internet

: gli anni 80 con la nascita di Internet ITALIANO : La donna come musa ispiratrice, A Silvia di Giacomo Leopardi “perché anche Chiara è un’ispiratrice”

: La donna come musa ispiratrice, A Silvia di Giacomo Leopardi “perché anche Chiara è un’ispiratrice” ARTE : Klimt e le tre età della donna

: Klimt e le tre età della donna SCIENZE : la riproduzione

: la riproduzione TECNOLOGIA : la comunicazione e i mass media

: la comunicazione e i mass media EDUCAZIONE CIVICA : Obiettivo 8 dell’agenda 2030: lavoro e crescita economica

: Obiettivo 8 dell’agenda 2030: lavoro e crescita economica INGLESE : Brexit

: Brexit GEOGRAFIA : l’America

: l’America FRANCESE : Coco Chanel

: Coco Chanel MUSICA: il pop e Madonna

Tesina di terza media su Chiara Ferragni: la reazione dell’influencer

Chiara Ferragni ha risposto a questo video, ricondividendolo e mandando dei baci all’ideatrice durante la spiegazione dei suoi collegamenti. In realtà negli ultimi anni Chiara è stata protagonista di diverse tesi di laurea dedicate all’influencer marketing, tanto da diventare un caso di studio all’Harvard Business School. Solo qualche giorno fa la ventiseienne Marika Faraci si è laureata alla magistrale di Scienze della Comunicazione presso l’università di Palermo con una tesi dal titolo “Come si diventa influencer e come accrescere la propria professionalità attraverso il web?“, prendendo come caso di studio proprio la Ferragni. “Chiara Ferragni mescola brand firmati e brand low cost, pubblica foto e look che si possono riprodurre e nell’economia digitale tutto ciò che è duplicabile ha un valore enorme, come dimostra il successo di TikTok. Chiara Ferragni sfonda perché è costantemente in contatto con il suo pubblico”, ha dichiarato la neo-laureata al Giornale di Sicilia.

