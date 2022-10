Rendi perfetto ogni tuo contenuto per i social grazie a questa Ring Light RGB di FGRYB.

Acquistala oggi su Amazon con uno straordinario 40% di sconto che ti permette di riceverla a casa a soli 29€ Non aspettare un secondo di più e aggiungila subito nel tuo carrello.

Attivando un abbonamento Amazon Prime potrai usufruire in ogni momento di spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Rendi favolosi i tuoi Tik Tok con questa straordinaria ring light

Ormai tutti ne hanno una e adesso anche tu potrai acquistarla ad un prezzo più che vantaggioso. Grazie a questa Ring Light RGB di FGRYB potrai creare dei contenuti sempre ben illuminati e con una atmosfera straordinaria. Potrai usarla per i tuoi Tik Tok ma non solo, anche per selfie, sessioni di trucco o durante le tue dirette live su Twitch. Sarai in grado di scegliere tra 40 modalità RGB e ben 13 tipi di luminosità oltre, naturalmente, a tre tipi di colore classico che comprendono: caldo, bianco caldo e bianco.

Potrai usarlo ovunque tu voglia, infatti nel prezzo riceverai sia un piccolo treppiedi per la tua scrivania sia un treppiedi più alto per utilizzarlo in ambienti più grandi o all’aperto in base al tipo di contenuto che vorrai realizzare. Naturalmente l’acquisto comprende anche: un supporto per telefono e videocamera, un telecomando Bluetooth per poter regolare la luce senza doverti avvicinare e un manuale per l’utente. Potrai godere inoltre di una garanzia di ben 24 mesi con un ottimo servizio clienti.

Tieniti pronto per il tuo prossimo Tik Tok acquistando questa straordinaria Ring Light RGB di FGRYB su Amazon a soli 29,99€ grazie allo sconto del 40%. Con Amazon Prime potrai usufruire inoltre di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.