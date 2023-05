Tre alunni di una scuola primaria situata in provincia di Milano, il plesso Mazzini di Legnano, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver consumato dei kiwi durante il pasto alla mensa scolastica. L’incidente ha fin da subito destato preoccupazione negli insegnanti e, successivamente, nei loro genitori, in quanto i tre bambini hanno manifestato sintomi di malessere, presumibilmente a causa di una reazione allergica al frutto fornito dalla mensa. Vediamo come sono andate le cose e come stanno, adesso, i bimbi.

Tre alunni si sentono male dopo aver mangiato alla mensa scolastica

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, a mangiare il frutto sarebbero stati solo 4 bambini. Tra questi, tre sono stati trasportati al pronto soccorso perché in condizioni preoccupanti. Per il quarto, invece, è stata sufficiente una terapia medica. Un quinto bambino, infine, che non ha mangiato il frutto, avrebbe invece lamentato prurito in tutto il corpo semplicemente per il fatto di essere stato a contatto con questo.

L’aspetto strano di questa vicenda risiede nel fatto che questa sarebbe la prima volta che tale frutto viene servito nelle mense scolastiche del plesso Mazzini. E che siano stati ben 5 alunni contemporaneamente a sentirsi male per averlo mangiato o toccato. Davvero insolito. Anche se non impossibile, come si è avuto modo di constatare. Non è il primo episodio simile, tuttavia, ad essersi verificato nella stessa scuola. La scorsa settimana era stata la volta di un succo di frutta che, ingerito dai ragazzini della scuola elementare, aveva causato malessere e nausea in diversi di loro.

Allergia ai kiwi, quanto è comune?

A questo punto, la domanda non può che sorgere spontanea: quanto è comune l’allergia ai kiwi? Ebbene, in Italia è considerata una delle allergie alimentari più comuni. Tuttavia, la sua diffusione varia a seconda della popolazione e delle abitudini alimentari. Secondo alcune stime, l’allergia al kiwi colpisce circa il 10% della popolazione adulta. Ma allo stesso tempo, il kiwi è una delle più comuni cause di allergia alimentare in età pediatrica.

Inoltre, forse non tutti lo sanno, il kiwi contiene molecole associate alla cosiddetta sindrome lattice-frutta. Cosa significa? Che in caso di allergia al lattice è bene fare attenzione al consumo di kiwi, perché potrebbe scatenare ugualmente una reazione allergica. Questa, può manifestarsi in modi diversi e può causare sintomi leggeri o gravi, come eruzioni cutanee, prurito, gonfiore del viso, difficoltà respiratorie e shock anafilattico.

Leggi anche: